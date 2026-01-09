Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret в «голом» платье без белья снялась у бассейна

Модель Эльза Хоск показала фото в откровенном наряде

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск снялась у бассейна на Сен-Барте. Снимками она поделилась в соцсети.

Эльза Хоск, фото: соцсети
Эльза Хоск, фото: соцсети

Эльза Хоск позировала в облегающем «голом» белом платье без нижнего белья. Волосы модель собрала в низкий пучок и сделала легкий макияж. Съемку она устроила у бассейна на вилле на Сен-Барте.

Накануне Эльза Хоск выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria’s Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

До этого Эльза Хоск снялась в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria’s Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.