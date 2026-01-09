57-летняя экс-жена Бондарчука показала фигуру в крошечном бикини

Ричмонд
Светлана Бондарчук снялась в купальнике на пляже
Экс-жена Федора Бондарчука, ведущая Светлана Бондарчук, снялась в купальнике на пляже. Снимками она поделилась в соцсети.

Светлана Бондарчук показала фигуру в черном крошечном бикини. Образ дополнили ожерелье и солнцезащитные очки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

Телеведущая часто показывает себя в бикини или в откровенных нарядах. Бондарчук рассказывала в соцсетях, что при росте 177 сантиметров весит 60 килограммов. Блогер не соблюдает диету, никак не ограничивает себя в питании и даже ест фастфуд, однако практически каждый день занимается йогой или пилатесом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Она часто показывает фото и видео с тренировок.

С 2020 года Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко. Супруги 15 августа 2023 года сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в личном блоге фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. Петра выносила и родила суррогатная мать. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по этому поводу, но не собирается за что-то оправдываться перед незнакомыми людьми.

От брака с режиссером Федором Бондарчуком у знаменитости двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.