Джиджи Хадид сменила имидж на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером

Модель показала результат преображения в соцсети
Джиджи Хадид, фото: соцсети
Джиджи Хадид, фото: соцсети

Модель Джиджи Хадид кардинально сменила имидж на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером. Снимками поделился ее парикмахер Димитрис Яннетос в соцсети.

Джиджи Хадид позировала в черном полупрозрачном топе и металлическом колье. При этом модель продемонстрировала новый имидж: стрижку и цвет волос. Стилист по волосам сделал ей матовый черный мини-боб.

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве.

Сейчас модель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. В конце апреля знаменитостей засняли, когда те направлялись на празднование дня рождения манекенщицы в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Звезда подиумов появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего в сети заподозрили, что актер сделал ей предложение руки и сердца. Сама пара пока не комментировала слухи.