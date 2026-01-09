Ричмонд
Дарья Мороз показала редкие фото с 15-летней дочерью от Богомолова

Актриса показала новогодние снимки с единственной наследницей

Дарья Мороз в личном блоге показала редкие фото с повзрослевшей дочерью Анной. Актриса и ее 15-летняя наследница позировали на фоне елки. Звезда сериала «Медиатор» разместила кадры в честь Нового года.

Дарья Мороз с дочерью, фото: соцсети
Дарья Мороз с дочерью, фото: соцсети

«Мы с Анной Константиновной категорически поздравляем всех с Новым годом!» — написала Мороз.

Напомним, Дарья Мороз в 2010 году вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В том же году у пары родилась дочь Анна. В 2018-м актриса и режиссер развелись.

Дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова, фото: соцсети
Дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова, фото: соцсети

В сентябре 2019-го Богомолов женился на журналистке Ксении Собчак. Она до этого шесть лет жила в браке с актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона.

Ранее Дарья Мороз трогательно поздравила сестру Варвару с 10-летием. Девочка родилась во втором барке ее отца Юрия Мороза с актрисой Викторией Исаковой