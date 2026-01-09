Джордж Клуни, Джулия Робертс и Маколей Калкин стали ведущими «Золотого глобуса»

Объявлены звезды, которые проведут церемонию вручения премии «Золотой глобус 2026». Она состоится в это воскресенье, 11 января.
К главной ведущей Ники Глейзер на сцене присоединятся Джордж Клуни, Джулия Робертс, Маколей Калкин, Дженнифер Гарнер, Кевин Бейкон, Кевин Харт, Мелисса МакКарти, Майли Сайрус, Памела Андерсон, Снуп Догг и другие.
Организаторы объявили, что награды вручат более тридцати знаменитостей Голливуда, включая Аманду Сайфред, Ану де Армас, Айо Эдебири, Криса Пайна, Дакоту Фаннинг, Орландо Блума, Приянку Чопру, Куин Латифу, Мелиссу Маккарти, Милу Кунис и Зои Кравиц. Многие из них — номинанты этого года или участники номинированных проектов.
В 2026 году по количеству номинаций лидирует драма «Битва за битвой» (9 номинаций). За ней следуют «Сентиментальная ценность» (8), «Грешники» (7), «Гамнет» (6), «Франкенштейн» и «Злая. Часть 2» (по 5).
В телевизионных категориях фаворитами стали «Белый лотос» (6 номинаций), «Переходный возраст» (5), а также «Убийства в одном здании» и «Разделение» (по 4).
Главной ведущей церемонии станет комик Никки Глейзер. В интервью THR она призналась, что продолжает работать над своим монологом и ожидает «немного творческого безумия в последние дни подготовки».
Торжественная церемония начнется в 20:00 по восточному времени (03:00 мск) и будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и в онлайн-версии на Paramount+.