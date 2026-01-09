Ричмонд
Джордж Клуни, Джулия Робертс и Маколей Калкин стали ведущими «Золотого глобуса»

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 11 января 2026 года
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Объявлены звезды, которые проведут церемонию вручения премии «Золотой глобус 2026». Она состоится в это воскресенье, 11 января.

Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Организаторы объявили, что награды вручат более тридцати знаменитостей Голливуда, включая Аманду Сайфред, Ану де Армас, Айо Эдебири, Криса Пайна, Дакоту Фаннинг, Орландо Блума, Приянку Чопру, Куин Латифу, Мелиссу Маккарти, Милу Кунис и Зои Кравиц. Многие из них — номинанты этого года или участники номинированных проектов.

В 2026 году по количеству номинаций лидирует драма «Битва за битвой» (9 номинаций). За ней следуют «Сентиментальная ценность» (8), «Грешники» (7), «Гамнет» (6), «Франкенштейн» и «Злая. Часть 2» (по 5).

Кадр из сериала «Белый лотос»
Кадр из сериала «Белый лотос»

В телевизионных категориях фаворитами стали «Белый лотос» (6 номинаций), «Переходный возраст» (5), а также «Убийства в одном здании» и «Разделение» (по 4).

Главной ведущей церемонии станет комик Никки Глейзер. В интервью THR она призналась, что продолжает работать над своим монологом и ожидает «немного творческого безумия в последние дни подготовки».

Торжественная церемония начнется в 20:00 по восточному времени (03:00 мск) и будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и в онлайн-версии на Paramount+.