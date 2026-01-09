Ричмонд
Николь Кидман и Кит Урбан долго не могли развестись из-за детей

Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном

Стало известно, что развод Николь Кидман и Кита Урбана прошел не так гладко, как казалось. Главным камнем преткновения стали не финансы и не имущество, а будущее двух дочерей пары — 17‑летней Сандей и 15‑летней Фейт.

По данным инсайдеров Daily Mail, Урбан изначально настаивал на равном времени с детьми. Для Николь это стало серьезным эмоциональным испытанием.

«После почти 20 лет брака она хорошо знает, насколько Кит может быть упрямым. Она переживала, что он не пойдет на уступки», — рассказал источник.

В основе позиции Кидман лежал болезненный опыт первого развода. Расставаясь с Томом Крузом, она согласилась на совместную опеку над приемными детьми — Изабеллой и Коннором. Однако дети выбрали жизнь с отцом.

Кроме того, сыграли роль и практические соображения. График Урбана насыщен гастролями, тогда как Кидман, по словам источников, чаще остается дома и может брать дочерей на съемки.

В итоге суд закрепил за Кидман право опеки на 306  дней в году. Урбан сможет видеться с дочерьми лишь 59  дней — каждые вторые выходные. После развода супруги фактически живут раздельно. Николь осталась в особняке в Нэшвилле, который пара купила в 2008 году. Кит переехал в соседний дом еще летом прошлого года.