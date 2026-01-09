Николь Кидман и Кит Урбан долго не могли развестись из-за детей

Стало известно, что развод Николь Кидман и Кита Урбана прошел не так гладко, как казалось. Главным камнем преткновения стали не финансы и не имущество, а будущее двух дочерей пары — 17‑летней Сандей и 15‑летней Фейт.
По данным инсайдеров Daily Mail, Урбан изначально настаивал на равном времени с детьми. Для Николь это стало серьезным эмоциональным испытанием.
«После почти 20 лет брака она хорошо знает, насколько Кит может быть упрямым. Она переживала, что он не пойдет на уступки», — рассказал источник.
В основе позиции Кидман лежал болезненный опыт первого развода. Расставаясь с Томом Крузом, она согласилась на совместную опеку над приемными детьми — Изабеллой и Коннором. Однако дети выбрали жизнь с отцом.
Кроме того, сыграли роль и практические соображения. График Урбана насыщен гастролями, тогда как Кидман, по словам источников, чаще остается дома и может брать дочерей на съемки.
В итоге суд закрепил за Кидман право опеки на 306 дней в году. Урбан сможет видеться с дочерьми лишь 59 дней — каждые вторые выходные. После развода супруги фактически живут раздельно. Николь осталась в особняке в Нэшвилле, который пара купила в 2008 году. Кит переехал в соседний дом еще летом прошлого года.