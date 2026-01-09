Виктория Исакова лишилась багажа в Касабланке

Виктория Исакова призналась, что отпуск пошел не по плану. Звезда отметила, что она с дочерью добралась до места назначения 6 января. Казалось бы, все отлично: прогулки, вкусная еда, эффектные виды, да вот только багаж до места назначения не долетел.
«Обойтись можно почти без всего. А самое необходимое было куплено в ближайшем магазине. Мои красивые платья, две пары туфель, кремы, Варины учебники, ноты, флейта (она может оправданно не заниматься), даже бутылка любимой минеральной воды болтаются где-то там в Касабланке… Но терпение моё подходит к концу!» — поделилась эмоциями актриса в личном блоге.
В тот же день выяснилось, что багаж нашелся. Виктория успела было порадоваться, но констатировала, что «сериал под названием “Потерянный багаж” продолжается». В отель доставили не все.
В конце концов, Исаковой вернули багаж в полном объеме. «Весь багаж с нами», — написала она в блоге.
