Виктория Исакова лишилась багажа в Касабланке

Актриса рассказала, что ее багаж потеряли во время перелета
Виктория Исакова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Виктория Исакова призналась, что отпуск пошел не по плану. Звезда отметила, что она с дочерью добралась до места назначения 6 января. Казалось бы, все отлично: прогулки, вкусная еда, эффектные виды, да вот только багаж до места назначения не долетел.

«Обойтись можно почти без всего. А самое необходимое было куплено в ближайшем магазине. Мои красивые платья, две пары туфель, кремы, Варины учебники, ноты, флейта (она может оправданно не заниматься), даже бутылка любимой минеральной воды болтаются где-то там в Касабланке… Но терпение моё подходит к концу!» — поделилась эмоциями актриса в личном блоге.

В тот же день выяснилось, что багаж нашелся. Виктория успела было порадоваться, но констатировала, что «сериал под названием “Потерянный багаж” продолжается». В отель доставили не все.

В конце концов, Исаковой вернули багаж в полном объеме. «Весь багаж с нами», — написала она в блоге.

Ранее выяснилось, что 10-летняя дочь Виктории Исаковой и Юрия Мороза разочарована балетом «Щелкунчик» и считает его «скукотищей».