Актер признался, что подготовка к роли включала в себя строгую диету и интенсивные тренировки. Он полностью отказался от глютена, чтобы поддерживать нужный вес на протяжении всего съемочного процесса. Мэтт заявил, что Кристофер Нолан требовал от него «стройной, но сильной формы».