Мэтт Дэймон раскрыл, что экстремально похудел для роли в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Его вес во время съемок картины был 76 килограммов — столько он весил, когда был старшеклассником. Подробности о подготовке к роли Одиссея Дэймон рассказал в подкасте New Heights.
Актер признался, что подготовка к роли включала в себя строгую диету и интенсивные тренировки. Он полностью отказался от глютена, чтобы поддерживать нужный вес на протяжении всего съемочного процесса. Мэтт заявил, что Кристофер Нолан требовал от него «стройной, но сильной формы».
«Я не был таким худым со времен старшей школы», — отметил он в разговоре с ведущими Джейсоном и Трэвисом Келси, добавив, что его обычный вес составляет от 84 до 90 кг.
В «Одиссее» Нолан и Дэймон вновь работают вместе после «Интерстеллара» и «Оппенгеймера». Новый проект обещает стать технологическим прорывом: режиссер впервые снял весь фильм на камеры IMAX, включая диалоговые сцены.
Дэймон рассказал, что из-за громкой работы IMAX-камер команде пришлось создавать особую систему звукоизоляции и зеркал, чтобы можно было вести диалоги без постороннего шума.
Фильм снимали в разных частях мира — от Греции до Исландии и Марокко. По словам Дэймона, масштаб съемок и амбиции Нолана постоянно впечатляют: «Мы приезжали на локации, которые казались совершенно непригодными для работы, но именно это делает его кино уникальным».
Мировая премьера «Одиссеи» ожидается 17 июля 2026 года.