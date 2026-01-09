Ричмонд
Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик рассказала, как ей помог Станислав Бондаренко

Актриса столкнулась с огромной популярностью после выхода первого сезона сериала
Ника Здорик, фото: пресс-служба
Ника Здорик, фото: пресс-служба

Ника Здорик, известная по роли Кати Орловой в сериале «Ландыши», рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после огромного успеха картины у зрителей. Актриса призналась в интервью изданию 7дней.ru, что ее жизнь изменилась на 180 градусов, а соцсети начали разрываться от наплыва новых подписчиков.

Ника рассказала, что ей присылали письма в соцсетях и на почту в театр Моссовета, где она служит. Зрители делились с ней не только своими впечатлениями о сериале, но и личными переживаниями, которые перекликались с сюжетом «Ландышей». Артистка глубоко переживала каждую историю, не умея абстрагироваться от чужой боли и страданий.

«И вот под воздействием всех этих драматических историй у меня стали случаться дичайшие срывы, истерики. Меня просто разрывало от пережитых эмоций», — призналась Здорик.

Актрисе на помощь пришел коллега по театру Моссовета Станислав Бондаренко. Он видел и понимал, в каком состоянии находится Ника, и обратился к ней.

«Вечером Стас позвонил: “Ника, я тебя очень прошу, возьми паузу, освободи несколько дней и просто побудь дома, отложи телефон. Я знаю, что это такое, я это проходил. Тебе нужно восстановиться, удели себе внимание”», — вспомнила девушка.

Она призналась, что сейчас ей стало полегче и она учится фильтровать информацию и абстрагироваться, ведь невозможно помочь всем.

Напомним, второй сезон сериала «Ландыши» вышел 1 января на онлайн-платформе Wink.