Ника рассказала, что ей присылали письма в соцсетях и на почту в театр Моссовета, где она служит. Зрители делились с ней не только своими впечатлениями о сериале, но и личными переживаниями, которые перекликались с сюжетом «Ландышей». Артистка глубоко переживала каждую историю, не умея абстрагироваться от чужой боли и страданий.