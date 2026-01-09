Состояние здоровья Анджелины Джоли ухудшилось после тяжб с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли страдает из-за постоянных судов с Брэдом Питтом, ее состояние ухудшается. Дети знаменитости организовали круглосуточный уход за мамой, стараясь облегчить ее страдания, пишет Life.ru со ссылкой на Radar Online.
Каждый ребенок регулярно находится рядом с актрисой, поддерживая ее морально и физически. 24‑летний Мэддокс, 22‑летний Пакс, 20‑летняя Захара, 19‑летняя Шайло и 17‑летние близнецы Нокс и Вивьен активно участвуют в уходе за матерью, демонстрируя искреннюю любовь и поддержку.
Напоминаем, причиной развода стала алкогольная зависимость Питта. После официального завершения бракоразводного процесса стороны продолжили судебные споры вокруг совместного бизнеса — винодельни Chateau Miraval. Актер подал иск против бывшей жены, обвиняя ее в скрытой продаже своей доли предприятия без его ведома. Сейчас Джоли рассматривает вариант о продаже своего особняка в Лос-Анджелесе.