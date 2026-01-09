Состояние здоровья Анджелины Джоли ухудшилось после тяжб с Брэдом Питтом

Напоминаем, причиной развода стала алкогольная зависимость Питта. После официального завершения бракоразводного процесса стороны продолжили судебные споры вокруг совместного бизнеса — винодельни Chateau Miraval. Актер подал иск против бывшей жены, обвиняя ее в скрытой продаже своей доли предприятия без его ведома. Сейчас Джоли рассматривает вариант о продаже своего особняка в Лос-Анджелесе.