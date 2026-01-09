Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме похвалили сериалы про врачей за реалистичность

Такие проекты помогают зрителям понять, что медицина — это сложный и во многом непредсказуемый процесс, объяснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов
Кадр из сериала «Склифосовский» (12 сезон)
Кадр из сериала «Склифосовский» (12 сезон)

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сериалы о врачах в целом положительно влияют на восприятие медицинской профессии и помогают зрителям лучше понять сложность работы медиков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал врач-хирург, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«На мой взгляд положительное влияние оказывается, очень реалистично в сериалах передаются вопросы с историями болезни, с тем, как пациент попал к врачу, как его лечили, как вылечили, вот это чудо излечение. Это плюс для авторитета врачебного, врачебной специальности, врачебного сообщества», — сказал Леонов.

По его словам, такие проекты помогают зрителям понять, что медицина — это сложный и во многом непредсказуемый процесс.

«Это не автосервис, куда пришел, поменял колесо и поехал дальше. Это машина, она понятна, ее человек сделал. А человеческий организм до конца-то не изучен. И есть много вопросов, которые требуют изучения, и они возникают все больше», — отметил парламентарий.

При этом Леонов обратил внимание на то, что в сериалах нередко показывают и ситуации, когда помочь пациенту невозможно из-за отсутствия эффективных методов или лекарств, что, по его словам, также соответствует реальной медицинской практике.