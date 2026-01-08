Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за секретного эпизода

На платформе Netflix начались перебои из-за слухов о секретной серии «Очень странных дел»

Фанаты сериала «Очень странные дела» обрушили стриминговую платформу Netflix в ожидании секретного эпизода, которого не было. Об этом сообщает Mirror.

Восьмой и финальный эпизод пятого сезона научно-фантастического проекта вышел на стриминге 1 января 2026 года. Однако ряд фанатов остались недовольны завершением истории и начали активно продвигать теорию о том, что настоящий финальный эпизод выйдет 7 января.

Очень странные дела
Финал, который запутал всех: что произошло в конце «Очень странных дел»

Зрители заходили на Netflix в надежде, что необъявленный девятый эпизод появится онлайн, и платформа ненадолго вышла из строя. Те, кто пытался получить доступ к Netflix, получили сообщение об ошибке следующего содержания: «Что-то пошло не так. Извините, у нас возникли проблемы с вашим запросом. На главной странице вы найдете много интересного».

Netflix официально не отреагировал на фанатские теории, но обновил описание в профиле «Странных дел» в соцсети, добавив строчку «Все эпизоды “Очень странных дел” доступны в сети».