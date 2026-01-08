Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала редкие фото с матерью и дочерями

Актриса поздравила мать с днем рождения и показала серию архивных фото с семьей
Звезда «Кухни» показала редкие фото с матерью и дочерьми
Звезда «Кухни» показала редкие фото с матерью и дочерьмиИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Кухни», актриса Елена Подкаминская, опубликовала редкие фото матери и дочерей. Снимками она поделилась в соцсети.

Елена Подкаминская поздравила мать с днем рождения и показала серию архивных фото с семьей.

«Мамулечка! Как же я, твоя любимая дочь, все твои любимые внуки и твой любимый муж обожаем твою нежность! С Днем рождения, любимая! Будь, пожалуйста, здорова!», — написала Подскаминская.

Елена Подкаминская недавно рассказала в соцсетях, как поддерживает себя в форме. Звезда отметила, что до определенного возраста не придавала тренировкам и питанию особого значения. Однако теперь Подкаминская активно занимается йогой и пьет теплую воду по индивидуальной системе.

Актриса растит двух дочерей и сына. Знаменитость родила первенца в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка.

В 2017 году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам артистки, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их семейной жизни в интервью.