Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала редкие фото с матерью и дочерями

Звезда «Кухни», актриса Елена Подкаминская, опубликовала редкие фото матери и дочерей. Снимками она поделилась в соцсети.
Елена Подкаминская поздравила мать с днем рождения и показала серию архивных фото с семьей.
«Мамулечка! Как же я, твоя любимая дочь, все твои любимые внуки и твой любимый муж обожаем твою нежность! С Днем рождения, любимая! Будь, пожалуйста, здорова!», — написала Подскаминская.
Елена Подкаминская недавно рассказала в соцсетях, как поддерживает себя в форме. Звезда отметила, что до определенного возраста не придавала тренировкам и питанию особого значения. Однако теперь Подкаминская активно занимается йогой и пьет теплую воду по индивидуальной системе.
Актриса растит двух дочерей и сына. Знаменитость родила первенца в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка.
В 2017 году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам артистки, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их семейной жизни в интервью.