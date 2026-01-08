Жена Сарика Андреасяна в платье с декольте из кружева прогулялась по Дубаю

Жена Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк, снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в соцсети.
Моряк позировала в черном платье с глубоким декольте и отделкой из кружева. Образ дополнил розовый жакет с перьями и черные мюли. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. В вечернем образе Моряк прогулялась по Дубаю.
Артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.
У режиссера от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.