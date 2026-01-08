Ричмонд
Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании с Беллой Хадид

Актер Марк Эйдельштейн стал лицом рекламы французского бренда
Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании с Беллой Хадид
Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании с Беллой Хадид

Актер Марк Эйдельштейн стал лицом рекламы французского бренда Saint Laurent. Снимками бренд поделился в соцсети.

Эйдельштейн снялся в весенней рекламной кампании вместе с супермоделью Беллой Хадид и певицей Charli XCX. Фотографом съемки выступил Глен Лачфорд. Актер был одет в брюки, рубашку и кожаную куртку.

До этого Марк Эйдельштейн в джинсах снялся в рекламной кампании Balenciaga. Фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров.

Российский актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Фильм побил рекорд премии.