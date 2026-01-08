Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании с Беллой Хадид

До этого Марк Эйдельштейн в джинсах снялся в рекламной кампании Balenciaga. Фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров.