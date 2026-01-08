Рената Литвинова 6 января показала в личном блоге фото с горнолыжного склона. Актриса позировала на фоне заснеженных гор в черном лыжном костюме, шлеме и солнечных очках.
«Всех с наступающим Рождеством! Всем — добра и добрее», — подписала кадры Литвинова.
Также актриса показала видео, снятое на горнолыжном подъемнике, и кадр с разложенной на столе игрой «Скрамбл».
«Новый год — новый Скрабл) практически старинный», — сообщила звезда «Таежного романа».
Напомним, Рената Литвинова переехала из России во Францию в 2022 году. Актриса и режиссер живет в Париже. Она участвует в театральных постановках и модных показах. Недавно Литвинова призналась, что скучает по России.