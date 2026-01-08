Ричмонд
Уехавшая из России Рената Литвинова поздравила всех с Рождеством

Актриса показала фото с горнолыжного склона и обратилась к поклонникам
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова 6 января показала в личном блоге фото с горнолыжного склона. Актриса позировала на фоне заснеженных гор в черном лыжном костюме, шлеме и солнечных очках.

«Всех с наступающим Рождеством! Всем — добра и добрее», — подписала кадры Литвинова.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Также актриса показала видео, снятое на горнолыжном подъемнике, и кадр с разложенной на столе игрой «Скрамбл».

«Новый год — новый Скрабл) практически старинный», — сообщила звезда «Таежного романа».

Напомним, Рената Литвинова переехала из России во Францию в 2022 году. Актриса и режиссер живет в Париже. Она участвует в театральных постановках и модных показах. Недавно Литвинова призналась, что скучает по России.