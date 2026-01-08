Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о своем образе

Актриса Энистон заявила, что может снова стать брюнеткой
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, фото: соцсети

Американская актриса Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о своем образе. Новым видео с коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс она поделилась на своей странице в социальной сети.

56-летняя звезда зачитывала вслух вопросы от поклонников. Одна из подписчиц актрисы спросила, хотела ли Энистон когда-нибудь стать брюнеткой.

«Я и есть брюнетка», — ответила актриса.

В ответ на это Кокс подошла к Энистон и приложила свои темные волосы к голове подруги. Результат понравился обеим, и Дженнифер призналась, что может снова стать брюнеткой в 2026 году.

В сериале «Друзья» Энистон прославилась в образе блондинки и с тех пор поддерживала его практически во всех проектах со своим участием.