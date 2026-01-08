Ричмонд
91-летняя Алиса Фрейндлих рассказала трогательную историю из детства

Актриса поделилась воспоминаниями о своей любимой новогодней игрушке
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих рассказала о своих любимых новогодних традициях. Ее рассказ опубликовал официальный Telegram-канал БДТ им. Г. А. Товстоногова. Актриса призналась, что для нее ни с чем не сравнимое удовольствие — доставать с антресолей игрушки, хранящиеся в большой шляпной коробке, которые принадлежали еще ее бабушке.

«Откроешь ее, и перед тобой развернется целая череда многочисленных новогодних елок, которые были в моей жизни», — рассказала Фрейндлих. Больше всего актриса дорожит незатейливыми игрушками из детства.

«Их осталось совсем мало — война, блокада, переезды…», — сообщила она.

Также Алиса Бруновна вспомнила, как в детстве оказалась на новогодней елке в ТЮЗе. Она получила награду за прочитанный стишок — небольшой ярко-красный блестящий шарик, висевший на самой макушке украшенной елки.

«Долгое время эта игрушка украшала все мои праздники, пока пять лет назад кот не своротил елку, охотясь за шарами и дождиком. Разбилось много шариков, да и Бог с ними, а вот этот жалко. Это была потеря», — сожалеет актриса.