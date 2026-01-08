Дженнифер Гарнер дала редкий комментарий о тяжелом разводе с Беном Аффлеком

«Нужно трезво осознавать, с чем ты можешь справиться, а с чем — нет. И я не смогла справиться с обстоятельствами, — призналась Дженнифер. — Было по-настоящему тяжело расставаться с семьей. Тяжело было терять настоящие партнерские отношения и дружбу».