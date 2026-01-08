Ричмонд
Дженнифер Гарнер дала редкий комментарий о тяжелом разводе с Беном Аффлеком

Актриса поделилась подробностями об их тяжелом разрыве
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Дженнифер Гарнер вспоминает свой развод с Беном Аффлеком. Знаменитости поженились в 2005 году и расстались 10 лет спустя, в 2015-м. У них трое общих детей — 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 13-летний Сэмюэл.

В новом интервью британскому изданию Marie Claire Дженнифер поделилась несколькими редкими комментариями об их тяжелом разрыве.

«Нужно трезво осознавать, с чем ты можешь справиться, а с чем — нет. И я не смогла справиться с обстоятельствами, — призналась Дженнифер. — Было по-настоящему тяжело расставаться с семьей. Тяжело было терять настоящие партнерские отношения и дружбу».

После разрыва, получившего широкую огласку, Гарнер искала общения.

«Я прилагала большие усилия, чтобы как можно чаще видеться с близкими людьми. Это самое главное, — объяснила актриса. — Именно взаимоотношения с близкими людьми дают вам жизнестойкость и помогают пройти через трудные времена».

Несмотря на развод, Дженнифер и Бен остались друзьями и продолжают в согласии воспитывать своих общих детей.