Брэдли Купер прокомментировал слухи о своих пластических операциях

Брэдли Купер прокомментировал слухи о том, что он якобы прибегал к услугам пластических хирургов. Актер признал, что в последнее время люди часто хвалят его внешность.
В разговоре с ведущими подкаста «Smartless» Уиллом Арнеттом, Джейсоном Бейтманом и Шоном Хейсом он заявил: «Ко мне подходят и говорят: “О, ты отлично выглядишь!”». Собеседники отметили, что многие связывают перемены во внешности Брэдли с эстетической медициной.
«Меня это злит. Люди постоянно так говорят. Это так смешно! Все думают, что знают правду. И вы ведь тоже читаете эту чушь», — парировал Купер.
Актер заметно преобразился ради роли знаменитого композитора Леонарда Бернштейна в фильме «Маэстро» 2023 года. Затем поклонники обратили внимание на его внешность во время промо-кампании кинокартины «Эта штука работает?» (Is This Thing On?) в конце 2025 года.
Пользователи социальных сетей тогда писали: «Женщин часто критикуют за пластические операции, но почему мы до сих пор не упомянули Брэдли Купера?», «Уже совсем не похож на себя!», «Вероятно, это дублер. Это не может быть он».
Домыслы о пластических операциях подогрел и роман Купера с 30-летней Джиджи Хадид. Артист якобы всеми силами старается выглядеть моложе рядом с возлюбленной.
«Брэдли попросил у Иоланды руки Джиджи, — сообщил источник в декабре изданию Daily Mail. — Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к Джиджи и что он планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке».