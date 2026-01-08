«Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России

В настоящее время «Чебурашка 2» уступает лишь первой части своей франшизы, которая является абсолютным рекордсменом с общим доходом в 6,7 миллиарда рублей. Тем не менее, сиквел установил новый рекорд по скорости сбора кассы, достигнув отметки в три миллиарда рублей всего за пять дней проката, что ранее не удавалось ни одному фильму.