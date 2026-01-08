«Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России

Фильм «Чебурашка 2», лидирующий в новогоднем кинопрокате, занял вторую строчку в рейтинге самых кассовых российских кинолент. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
К 8 января кассовые поступления от фильма составили 3 939 861 360 рублей. Он уже превзошел прошлогоднего лидера, фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавшего 3,3 миллиарда рублей, а также вторую часть комедии «Холоп», вышедшую двумя годами ранее и собравшую 3,8 миллиарда.
В настоящее время «Чебурашка 2» уступает лишь первой части своей франшизы, которая является абсолютным рекордсменом с общим доходом в 6,7 миллиарда рублей. Тем не менее, сиквел установил новый рекорд по скорости сбора кассы, достигнув отметки в три миллиарда рублей всего за пять дней проката, что ранее не удавалось ни одному фильму.
Ежедневная посещаемость фильма составляет около миллиона зрителей, а ежедневные кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей.
Продолжение истории про персонажа, найденного в ящике с апельсинами, не только удерживает лидерство в прокате, но и значительно опережает конкурентов по количеству зрителей.
Первую часть фильма о знаменитом герое литературы и мультипликации также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели фильм стал самым кассовым за всю историю российского проката, собрав в России и странах СНГ более семи миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что общие сборы нового фильма «Буратино» превысили 1,5 млрд руб.