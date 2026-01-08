Актер из фильма «Рэкетир» Мурат Бисембин умер в 53 года

Казахстанский актер Мурат Бисембин, известный российским зрителям в том числе по фильму «Рэкетир», ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщила его дочь Диана Булатова.
Она опубликовала на своей странице в соцсети черно-белый снимок отца, указав даты его рождения и смерти. Под фото Булатова добавила подпись: «Бесконечно люблю».
Известно, что 53-летний актер несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт.
По данным из открытых источников, среди работ с участием Бисембина — фильмы «Волчий след», «Братья», «Книга легенд: Таинственный лес», «Весь мир у наших ног», историческая казахская картина «Томирис», комедия «Тендер», драма «Батырлар», сериал «13 клиническая».