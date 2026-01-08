Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Юрий Колокольников стал номинантом на премию Гильдии киноактеров США за свою роль в третьем сезоне «Белого лотоса». Сериал номинирован в категории «Лучший актерский состав». Список номинантов опубликован на официальном сайте премии.
Также на награду в этой категории претендуют актерские команды сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Больница Питт» и «Разделение».
Вручение наград состоится 1 марта.
Напомним, об участии российского актера Юрия Колокольникова в американском сериале «Белый лотос» стало известно в конце января 2025 года. До этого сообщалось, что сербский актер Милош Бикович покинул сериал из-за претензий к нему со стороны МИД Украины. Его роль досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.
Год назад на премию Гильдии киноактеров США был номинирован Юра Борисов за роль второго плана в фильме «Анора». Актер не получил награду, уступив победу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».