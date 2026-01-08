Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Российский артист в числе других актеров сериала «Белый лотос» попал в номинацию «Лучший актерский ансамбль»
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Юрий Колокольников стал номинантом на премию Гильдии киноактеров США за свою роль в третьем сезоне «Белого лотоса». Сериал номинирован в категории «Лучший актерский состав». Список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

Также на награду в этой категории претендуют актерские команды сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Больница Питт» и «Разделение».

Вручение наград состоится 1 марта.

Напомним, об участии российского актера Юрия Колокольникова в американском сериале «Белый лотос» стало известно в конце января 2025 года. До этого сообщалось, что сербский актер Милош Бикович покинул сериал из-за претензий к нему со стороны МИД Украины. Его роль досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.

Год назад на премию Гильдии киноактеров США был номинирован Юра Борисов за роль второго плана в фильме «Анора». Актер не получил награду, уступив победу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».