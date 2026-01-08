Катерина Шпица поделилась в личном блоге новыми фотографиями с мужем. Она показала, как отмечает Рождество в домашней обстановке.
Актриса вместе с супругом позировала около новогодней елки. Шпица примерила золотое платье с квадратным вырезом на груди и пышными рукавами. Ее супруг Руслан Панов был одет в пиджак без рукавов и черные брюки. На голове у него была золотая шапочка Деда Мороза.
«Самое дорогое, ценное и важное в моей жизни — семья и ощущение дома. Так в эту первую неделю года нам было хорошо и сладко-ленно, что до архивов новогодней ночи руки доходить отказывались. Выкладываю в честь наступившего Рождества! Поздравляю всех православных!», — подписала фото артистка.
Напомним, о своей беременности Катерина Шпица сообщила в конце декабря. У актрисы есть 13-летний сын от первого брака. Ранее Шпица раскрыла, что в конце 2024 года пережила замершую беременность.