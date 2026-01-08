«Самое дорогое, ценное и важное в моей жизни — семья и ощущение дома. Так в эту первую неделю года нам было хорошо и сладко-ленно, что до архивов новогодней ночи руки доходить отказывались. Выкладываю в честь наступившего Рождества! Поздравляю всех православных!», — подписала фото артистка.