Общие сборы нового «Буратино» превысили 1,5 млрд рублей

Российский фильм «Буратино», вышедший в прокат 1 января 2026 года, менее чем за неделю собрал в кинотеатрах более 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах Фонда кино.