Общие сборы нового «Буратино» превысили 1,5 млрд рублей

Российский фильм «Буратино», вышедший в прокат 1 января 2026 года, менее чем за неделю собрал в кинотеатрах более 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах Фонда кино.
На текущий момент общая сумма сборов ленты составляет 1 510 093 931 рубль. Согласно статистике, предварительные продажи билетов на фильм составили свыше 185 миллионов рублей. Количество посетивших картину зрителей по всей России достигло почти трех миллионов.
Лента, снятая режиссером Игорем Волошиным, предлагает современную интерпретацию сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Основная история повествует о деревянном мальчике, который отправляется в полное испытаний путешествие, чтобы обрести признание и завоевать безусловную любовь своего создателя, папы Карло.
Премьера новой картины состоялась спустя пятьдесят лет после выхода на экраны советского телевизионного фильма «Приключения Буратино». Композитором новой картины выступил Алексей Рыбников, автор музыки к фильму 1975 года.
Напомним, 1 января сообщалось, что фильм «Буратино» собрал 1,3 млрд рублей с начала проката.