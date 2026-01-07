Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ева Лонгория показала фигуру на тренировке после праздников

Актриса снялась в спортзале
Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория восхитила поклонников свежим селфи из спортзала. Несмотря на праздники, актриса не пропускает тренировки. В марте знаменитости исполнится 51 год, но, по мнению фанатов, выглядит она значительно моложе своего возраста.

Лонгория не скрывает, что строгие диеты — не для нее. Поддерживать стабильный вес, как актриса рассказывала в интервью, помогают интервальное голодание и правильное питание.

Ева отдаёт предпочтение натуральным продуктам, избегает употребления сахара и жареного.

В основе ее рациона овощи, фрукты и «медленные углеводы» вроде бурого риса и киноа, а также белок и полезные жиры из рыбы, курицы, авокадо, орехов и оливкового масла.

Кроме того, актриса регулярно занимается спортом и воспринимает игры с сыном на свежем воздухе как возможность для активности и сжигания калорий.