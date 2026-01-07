Ева Лонгория показала фигуру на тренировке после праздников

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория восхитила поклонников свежим селфи из спортзала. Несмотря на праздники, актриса не пропускает тренировки. В марте знаменитости исполнится 51 год, но, по мнению фанатов, выглядит она значительно моложе своего возраста.
Лонгория не скрывает, что строгие диеты — не для нее. Поддерживать стабильный вес, как актриса рассказывала в интервью, помогают интервальное голодание и правильное питание.
Ева отдаёт предпочтение натуральным продуктам, избегает употребления сахара и жареного.
В основе ее рациона овощи, фрукты и «медленные углеводы» вроде бурого риса и киноа, а также белок и полезные жиры из рыбы, курицы, авокадо, орехов и оливкового масла.
Кроме того, актриса регулярно занимается спортом и воспринимает игры с сыном на свежем воздухе как возможность для активности и сжигания калорий.