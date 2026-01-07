Ева Лонгория показала фигуру на тренировке после праздников

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория восхитила поклонников свежим селфи из спортзала. Несмотря на праздники, актриса не пропускает тренировки. В марте знаменитости исполнится 51 год, но, по мнению фанатов, выглядит она значительно моложе своего возраста.