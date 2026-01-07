Ричмонд
Кристен Стюарт планирует снять ремейк «Сумерек»

Актриса не исключает, что может стать режиссером новой части истории, которая когда-то сделала ее известной
Кристен Стюарт в фильме «Сумерки»
Кристен Стюарт в фильме «Сумерки»

Кристен Стюарт напомнила, что в этом году выходит ее режиссерский дебют. Теперь она полна решимости развиваться в этом направлении. В одном из недавних интервью Стюарт отметила, что готова взяться за создание ремейка «Сумерек» — проекта, который в свое время принес ей широкую известность.

«Мне нравится то, что сделала Кэтрин (Хардвик). Мне нравится то, что сделал Крис (Вайц). Мне нравится то, что все режиссеры привнесли в эти фильмы. Я бы с удовольствием заново адаптировала “Сумерки”. Да, конечно! Я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я полностью в деле!» — заявила с энтузиазмом Кристен.

Она добавила, что продолжение кинохита будет снято с большим бюджетом и с любовью и поддержкой команды.