Джессика Альба выложила фото в платье с глубоким декольте

Актриса показала кадры, сделанные во время праздничных каникул
Джессика Альба выложила фото в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Джессика Альба продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Знаменитость разместила фото в соцсети.

Джессика Альба показала кадры, сделанные во время праздничных каникул. На одном из фото 44-летняя актриса предстала перед камерой в белом мини-платье с глубоким декольте, укрощенном вышивкой. Артистка дополнила образ красным кардиганом, серьгами и босоножками на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Несколько недель назад Джессика Альба опубликовала в личном блоге фото, где предстала в бордовом крошечном лифе бикини с принтом, который сочетала с разноцветной накидкой с вышивкой и голубыми джинсовыми шортами. Актриса также добавила к пляжному образу серьги и соломенную шляпу. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики.

Весной 2025 года появились слухи о романе голливудской актрисы с коллегой Дэнни Рамиресом, который на 11 лет ее моложе. Летом папарацци подловили пару возле дома артиста. Влюбленные целовались и обнимали друг друга.