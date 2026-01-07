Летчик-космонавт Корниенко раскритиковал фильм «Вызов»

«Что у нас… Это категорически неправильно. Поломался весь график подготовки космонавтов, поломался график научных экспериментов. Один человек из отряда космонавтов вообще не слетал. Человеку судьбу испортили. Для чего это нужно было делать? Если можно было сделать все на Земле гораздо меньшими средствами», — заявил Корниенко.