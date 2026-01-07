Ричмонд
Никита Ефремов спровоцировал слухи о новом романе

Актера Никиту Ефремова засняли в объятиях с Софьей Гершевич

Актеров Никиту Ефремова и Софью Гершевич засняли в объятиях друг друга. Снимки опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотограф под ником eugenkee. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Никита Ефремов и Соня Гершевич
Никита Ефремов и Соня ГершевичИсточник: Соцсети

Ефремова и Гершевич сняли на отдыхе на Бали. Артисты позируют, обнимаются и улыбаются на берегу океана. Eugenkee специализируется на сюжетах в стиле «lovestory». Ефремов и Гершевич также встретили вместе Новый год в гостях у Ирины Розановой. Из-за этого поклонники предположили, что актеры находятся в отношениях.

В фильмографии Гершевич 14 проектов. Она снималась в картинах «Разочарование», «Лермонтов», «Тайны Карениной», «Мы — легенды», «Неадекватные люди 2». Артистка также играла в зарубежных фильмах «Рука бога» и «Уроки фарси».