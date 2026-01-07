Никита Ефремов спровоцировал слухи о новом романе

Ефремова и Гершевич сняли на отдыхе на Бали. Артисты позируют, обнимаются и улыбаются на берегу океана. Eugenkee специализируется на сюжетах в стиле «lovestory». Ефремов и Гершевич также встретили вместе Новый год в гостях у Ирины Розановой. Из-за этого поклонники предположили, что актеры находятся в отношениях.