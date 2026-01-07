Ричмонд
Режиссер «Чебурашки» поделился подробностями третьей части

Режиссер Дмитрий Дьяченко рассказал, что покажет семью Чебурашки
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Режиссер Дмитрий Дьяченко в беседе с РИА Новости поделился планами на третью часть фильма о Чебурашке.

Дьяченко пообещал, что новая часть будет веселее и душещипательнее предыдущих. Режиссер собирается показать семью Чебурашки.

«Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых», — поделился кинематографист.

В январе фильм «Чебурашка 2», лидирующий в российском новогоднем прокате, вошел в тройку самых кассовых картин за всю историю отечественного кинорынка.

По состоянию на вечер 6 января общие сборы картины составили 3 415 806 664 рубля. Этот результат позволил фильму обойти лидера прошлого года — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравшего 3,3 млрд рублей. Ежедневно фильм посещают около миллиона зрителей, а его дневные сборы превышают 500 млн рублей.

На данный момент «Чебурашка 2» уступает лишь первому фильму франшизы — оригинальному «Чебурашке», собравшему в России рекордные 6,7 млрд рублей.