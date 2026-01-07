Во Франции прошла церемония прощания с Брижит Бардо

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе (департамент Вар на юге Франции). Трансляцию вели основные французские телеканалы.
На церемонии присутствовали члены семьи артистки, ее друзья и представители фонда Бардо по защите животных. Почтить память актрисы пришли, в частности, певица Мирей Матье, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, канадский эколог Пол Уотсон, ставший известным благодаря своей борьбе против охоты на китов, а также музыканты из французской группы Gipsy Kings.
Актрису провожали в последний путь аплодисментами. На церемонии Матье исполнила на латыни «Хлеб Ангелов» (Panis Angelicus), написанный Фомой Аквинским в XIII веке.
«Брижит Бардо олицетворяла собой Францию. Она обладала поразительной красотой, как физической, так и душевной, — сказала Матье по прибытии на церемонию. — Я всегда восхищалась тем, что она делала».
По просьбе семьи Бардо во время мессы присутствующим было запрещено делать фотографии и видеозаписи.
Актрису похоронили на Морском кладбище в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928−2000) — ее первого мужа, который, по утверждению актрисы, «сделал ее той, кем она стала».
Вадим был постановщиком фильма «Бог создал женщину» (Et Dieu… cr? a la femme, 1956), имевшего успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США.
Картина принесла Бардо мировую славу. Американский певец Элвис Пресли, никогда не гастролировавший в Европе, специально приезжал в Париж, по собственному признанию, «в надежде увидеть Брижит Бардо».