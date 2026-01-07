Звезда «Сумерек» вышла на публику в абсолютно прозрачной юбке

Папарацци подловили Кристен Стюарт 5 января в Нью-Йорке, когда она направлялась в студию NBC в сопровождении охранника. 35-летняя актриса вышла на публику в белом топе, который сочетала с бежевой прозрачной макси-юбкой в пайетках. Артистка также надела черные трусы и кожаные ботильоны на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж.