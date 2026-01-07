Ричмонд
Николь Кидман показала, как на самом деле выглядят ее волосы

Актриса Николь Кидман вышла на публику без парика

Голливудская актриса Николь Кидман показала, как на самом деле выглядят ее волосы. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 58-летнюю Николь Кидман в аэропорту Сиднея 4 января. Актриса вышла на публику с натуральными кудрявыми волосами без укладки. Артистка также отказалась от макияжа. Николь Кидман была одета в черную футболку, кожаную куртку, светлые широкие брюки и кроссовки. Знаменитость дополнила свой образ солнцезащитными очками и сумкой на плечо.

В октябре инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что у Николь Кидман и певца Кита Урбана были проблемы в браке, однако они всегда пытались их решить. По словам источника, актриса была шокирована, когда супруг объявил о расставании с ней. Несмотря на то, что артистка сама подала заявление на развод, она до сих пор готова возобновить отношения с исполнителем.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.