Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса из «Очень страшного кино» Джейн Трка

Ей было 62 года
Джейн Трка
Джейн ТркаИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Сыгравшая в «Очень страшном кино» американская актриса Джейн Трка умерла в возрасте 62 лет. Об этом 5 января сообщил портал TMZ.

По их информации, Трка умерла 12 декабря в Сан-Диего, однако судебно-медицинская экспертиза до сих пор не установила причину смерти. Отмечается, что ее сын не знал ни о каких заболеваниях или особом состоянии здоровья актрисы, которые могли бы стать причиной ее смерти.

Джейн Трка наиболее известна ролью мисс Манн в комедийном хорроре «Очень страшное кино» (Scary Movie, 2000), так же актриса участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и появлялась во многих фитнес-журналах.