Звезда «Сватов» Васильев разорвал все связи с сыном и внуками

Мария призналась, что ей обидно наблюдать за этой отчужденностью, однако пожелала Анатолию Васильеву жить своей лучшей жизнью. При этом она выразила уверенность, что артист сам себя обкрадывает, лишаясь общения с «прекрасными, волшебными и талантливыми» внуками, которых у него пятеро.