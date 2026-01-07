Ричмонд
Звезда «Сватов» Васильев разорвал все связи с сыном и внуками

Артист заблокировал сына и внуков в соцсетях
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев

Актер Анатолий Васильев, известный по роли в сериале «Сваты», несколько лет назад полностью прекратил общение со своим сыном Филиппом от актрисы Татьяны Васильевой, сообщает Life.ru. Подробности семейного разрыва раскрыла в своем блоге в одной из социальных сетей невестка артиста Мария Васильева.

По ее словам, Васильев-старший заблокировал сына и внуков в соцсетях два или три года назад, после чего всякое общение прекратилось.

Мария призналась, что ей обидно наблюдать за этой отчужденностью, однако пожелала Анатолию Васильеву жить своей лучшей жизнью. При этом она выразила уверенность, что артист сам себя обкрадывает, лишаясь общения с «прекрасными, волшебными и талантливыми» внуками, которых у него пятеро.