Скандальная звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась полностью обнаженной

В декабре в X (бывший Twitter) появилось видео, где Сидни Суини была запечатлена на премьере фильма «Горничная», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии белом макси-платье с глубоким декольте, украшенном страусиными перьями. Под роликом предприниматель Илон Макс опубликовал изображение, на котором женщина страдает от болей в спине из-за размера груди. Интернет-пользователи посчитали, что бизнесмен высмеял декольте артистки и раскритиковали его.