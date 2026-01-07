Николь Кидман раскрыла причину развода с Китом Урбаном после слухов об изменах

В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с Китом Урбаном стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя. Сообщается, что знаменитости отказались от алиментов на содержание детей и согласились поровну заплатить за судебные издержки. Дочери артистов останутся жить с матерью, а с отцом они будут проводить «каждые вторые выходные».