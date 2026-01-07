Николь Кидман раскрыла причину развода с Китом Урбаном после слухов об изменах

Голливудская актриса Николь Кидман официально развелась с певцом Китом Урбаном после 19-летнего брака. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с Китом Урбаном стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя. Сообщается, что знаменитости отказались от алиментов на содержание детей и согласились поровну заплатить за судебные издержки. Дочери артистов останутся жить с матерью, а с отцом они будут проводить «каждые вторые выходные».
По информации журналистов, имущество бывших супругов, включая инвестиции, банковские счета, домашнюю мебель, бытовую технику, транспортные средства и личные вещи, будет разделено по взаимному соглашению. При этом знаменитости оставят за собой то, что в настоящее время находится в их владении.
О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.
С 2005 года актриса состояла в отношениях с австралийским певцом. У них есть двое общих детей: 17-летняя дочь Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.