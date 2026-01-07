Американский режиссер принял православие

Режиссер рассказал, что полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные ценности, православие и спорт. Он отметил, что принял православие в Крыму, обвенчался с русской женщиной и сейчас ведет полноценную и счастливую жизнь, не собираясь уезжать. По его словам, единственное, по чему он скучает, — это его трое детей и шестеро внуков, которые остались в США.