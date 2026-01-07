Американский режиссер принял православие

Американский документальный режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, сообщил в интервью РИА Новости, что полюбил полуостров и принял православие.
Тремблей проживает в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство и теперь планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о предоставлении гражданства.
Режиссер рассказал, что полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные ценности, православие и спорт. Он отметил, что принял православие в Крыму, обвенчался с русской женщиной и сейчас ведет полноценную и счастливую жизнь, не собираясь уезжать. По его словам, единственное, по чему он скучает, — это его трое детей и шестеро внуков, которые остались в США.
Он также поделился, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам Тремблея, в Крыму он в основном занимается созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвует во многих конференциях, форумах и семинарах.
В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию желает переехать большое число иностранцев из западных стран, в которых им навязывают «неолиберальные псевдоценности». Она отметила, что в России иностранцы находят уважение к достоинству и семейным традициям.