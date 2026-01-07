Франция простится с Брижит Бардо

Паломничество к дому номер пять на площади Вьоле в XV округе Парижа не прекращается и сегодня. В этом доме, в квартире, окна которой выходили на казарму пожарных, Брижит родилась 28 сентября 1934 года. С детских лет она мечтала о карьере на сцене. Но все планы едва не перечеркнул дефект зрения: левым глазом она видела так плохо, что это не поддавалось коррекции даже с помощью очков. Недуг не помешал ей, однако, стать актрисой.