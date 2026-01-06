Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер сериала «Ландыши» рассказал об общении с жителями Донецка

Сценарист Сапронов заявил, что жители Донецка счастливее москвичей

Продюсер и сценарист сериала «Ландыши» Юрий Сапронов заявил в беседе с «Пятым каналом», что жители ЛНР и ДНР во много счастливее москвичей.

«Они счастливые люди, они во многом счастливее нас здесь. При том, что там летают, там иногда что-то взрывается, там гораздо более настоящая жизнь, чем здесь», — поделился сценарист.

Сапронов отметил, что эмоционально зарядился от жителей Донецка после общения с ними. Он назвал их искренними, а их отношения — прозрачными.

В декабре Юрий Сапронов рассказал, что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале. Он назвал отказавших актерам режиссеров «трухлявыми» и действующими «исподтишка».

Сериал «Ландыши» рассказывает о простом парне Лехе Данилине, который знакомится с Катей Орловой, наследницей миллиардов из Лондона, которая волею случая оказывается в Вологде. Леха и Катя заключают фиктивный брак, чтобы спасти девушку от местного бандита и помочь ей получить наследство. 

Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.