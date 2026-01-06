Продюсер сериала «Ландыши» рассказал об общении с жителями Донецка

Продюсер и сценарист сериала «Ландыши» Юрий Сапронов заявил в беседе с «Пятым каналом», что жители ЛНР и ДНР во много счастливее москвичей.
«Они счастливые люди, они во многом счастливее нас здесь. При том, что там летают, там иногда что-то взрывается, там гораздо более настоящая жизнь, чем здесь», — поделился сценарист.
Сапронов отметил, что эмоционально зарядился от жителей Донецка после общения с ними. Он назвал их искренними, а их отношения — прозрачными.
В декабре Юрий Сапронов рассказал, что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале. Он назвал отказавших актерам режиссеров «трухлявыми» и действующими «исподтишка».
Сериал «Ландыши» рассказывает о простом парне Лехе Данилине, который знакомится с Катей Орловой, наследницей миллиардов из Лондона, которая волею случая оказывается в Вологде. Леха и Катя заключают фиктивный брак, чтобы спасти девушку от местного бандита и помочь ей получить наследство.
Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.