Милош Бикович подвел личные итоги 2025 года и показал неизданные кадры, сделанные в течение прошлого года. На многих из них был запечатлен сын 37-летнего актера.
Звезда «Холопа» фотографировал наследника на отдыхе, во время совместных прогулок, с тортом и свечами, в храме, а также со своей женой Иваной Малич.
«Это кадры фильма моей жизни. Тут далеко не все, которые были для меня важны, только те, которые сохранились в памяти телефона. А самое важное, конечно, хранится в сердцах. Пусть то, что храните в сердцах, будет в вашей жизни в следующем году. А я вам желаю света и добра», – написал Бикович.
В январе 2024 года актер впервые стал отцом – его возлюбленная Ивана Малич родила сына. Пара назвала мальчика Василием. Супруги пока не показывают лицо наследника на фотографиях, которые публикуют в соцсетях.
В 2025-м Бикович рассказал, на каком языке говорит его единственный сын. Он признался, что учит Василия сербскому и русскому языкам одновременно.
«Мой сын заговорил на русском. Первая фраза у него была “папа”, не “тата”. Потом мы его увезли в Сербию на несколько месяцев. Он с няней очень часто общается и благодаря ей начал говорить “папа”, “машина”. А в Сербии, конечно, забыл, начал на сербском. Сейчас вернулся в Россию — и опять на русском. Сразу два языка развиваются в его голове, поэтому я специально какие-то вещи для него повторяю — на сербском и на русском. У него двойная система мышления», — признался актер в рамках проекта «Актерская студия».
Ранее жена Милоша Биковича показала трогательные фото актера с сыном.