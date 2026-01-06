Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович подвел итоги года и показал фото с сыном

Актер показал, как прошел его 2025 год

Милош Бикович подвел личные итоги 2025 года и показал неизданные кадры, сделанные в течение прошлого года. На многих из них был запечатлен сын 37-летнего актера. 

Милош Бикович с сыном, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном, фото: соцсети

Звезда «Холопа» фотографировал наследника на отдыхе, во время совместных прогулок, с тортом и свечами, в храме, а также со своей женой Иваной Малич. 

«Это кадры фильма моей жизни. Тут далеко не все, которые были для меня важны, только те, которые сохранились в памяти телефона. А самое важное, конечно, хранится в сердцах. Пусть то, что храните в сердцах, будет в вашей жизни в следующем году. А я вам желаю света и добра», – написал Бикович.

Милош Бикович с сыном, фото: соцсети
Милош Бикович с сыном, фото: соцсети

В январе 2024 года актер впервые стал отцом – его возлюбленная Ивана Малич родила сына. Пара назвала мальчика Василием. Супруги пока не показывают лицо наследника на фотографиях, которые публикуют в соцсетях.

Милош Бикович с женой, фото: соцсети
Милош Бикович с женой, фото: соцсети

В 2025-м Бикович рассказал, на каком языке говорит его единственный сын. Он признался, что учит Василия сербскому и русскому языкам одновременно. 

«Мой сын заговорил на русском. Первая фраза у него была “папа”, не “тата”. Потом мы его увезли в Сербию на несколько месяцев. Он с няней очень часто общается и благодаря ей начал говорить “папа”, “машина”. А в Сербии, конечно, забыл, начал на сербском. Сейчас вернулся в Россию — и опять на русском. Сразу два языка развиваются в его голове, поэтому я специально какие-то вещи для него повторяю — на сербском и на русском. У него двойная система мышления», — признался актер в рамках проекта «Актерская студия». 

Жена и сын Милоша Биковича, фото: соцсети
Жена и сын Милоша Биковича, фото: соцсети

Ранее жена Милоша Биковича показала трогательные фото актера с сыном. 