Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-жена Кузи из «Универа» сломала позвоночник на катке в «Лужниках»

Модель и актриса Ирина Маирко попала в больницу после серьезного перелома позвоночника
Экс-жена Кузи из «Универа» сломала позвоночник на катке в «Лужниках»
Экс-жена Кузи из «Универа» сломала позвоночник на катке в «Лужниках»Источник: life_ru

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», модель и актриса Ирина Маирко попала в больницу после серьезного перелома позвоночника, случившегося на катке спорткомплекса «Лужники».

Как сообщает Life.ru, у нее диагностирован перелом первых двух поясничных позвонков. Инцидент произошел, когда Ирина решила передохнуть, присаживаясь на лавочку. Об этом сама модель рассказала в своих соцсетях.

По словам пострадавшей, администрация спортивного комплекса до сих пор не вышла на связь, несмотря на обещания предоставить видеозаписи происшествия и проявить беспокойство о состоянии здоровья артистки.