Экс-жена Кузи из «Универа» сломала позвоночник на катке в «Лужниках»

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», модель и актриса Ирина Маирко попала в больницу после серьезного перелома позвоночника, случившегося на катке спорткомплекса «Лужники».
Как сообщает Life.ru, у нее диагностирован перелом первых двух поясничных позвонков. Инцидент произошел, когда Ирина решила передохнуть, присаживаясь на лавочку. Об этом сама модель рассказала в своих соцсетях.
По словам пострадавшей, администрация спортивного комплекса до сих пор не вышла на связь, несмотря на обещания предоставить видеозаписи происшествия и проявить беспокойство о состоянии здоровья артистки.