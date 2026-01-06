Гарик Харламов на своей личной странице в соцсети разместил редкое фото дочери Анастасии. Знаменитый отец поздравил наследницу с днем рождения — 5 января Анастасии исполнилось 12 лет.
«С днем рождения, моя любовь! Будь счастлива и здорова! Твой папа всегда с тобой!» — написал звезда комедии «Теща».
Анастасия сейчас отдыхает на Бали со своей мамой Кристиной Асмус. 37-летняя актриса в личном блоге поделилась кадрами, сделанными в день рождения наследницы. Школьница позировала в холле виллы с шарами в виде цифры«12» и цветами.
Асмус призналась, что с рождением дочери ее жизнь сильно изменилась. Она назвала Анастасию лучшим человеком на земле.
«Настя! Мне бесконечно повезло быть рядом с тобой. Ты офигенная!! Ты ежедневно делаешь счастливыми огромное количество людей. И ты прекрасна сама по себе! Пожалуйста, не беги, будь любой, ничего не бойся и никогда никому ничего не доказывай. Будь здорова и пусть у тебя всегда будут силы опираться на себя. И помни, наша цель — горизонт. С Днем рождения, дочка! Абсолютно люблю!» — написала актриса.
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. Спустя год у пары родилась Анастасия. В 2020-м они расстались.
Сейчас Харламов счастлив в браке с Катериной Ковальчук. Они поженились летом 2024 года. Асмус после расставания с юмористом пока не вышла замуж.
