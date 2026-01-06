Ричмонд
Тест на наркотики актрисы «Великолепного века» оказался положительным

Cumhuriyet: тест на наркотики актрисы «Великолепного века» оказался положительным
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу

СТАМБУЛ, 6 янв — РИА Новости. Результаты теста актрисы турецкого сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу на наркотики оказались положительными, сообщила во вторник газета Cumhuriyet.

Полиция 19 декабря задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков. Актриса сыграла во втором сезоне «Великолепного века» дочь крымского хана Айбиге-хатун.

«Результаты теста на наркотики оказались положительными у задержанных ранее актрис Эзги Эйюбоглу и Мелисы Дёнгель… в их организме обнаружены следы кокаина», — сообщило издание.

Актрисе потенциально может грозить арест.

Тест на наркотики оказался отрицательным у еще одной задержанной актрисы Ирем Сак.

Актер популярного среди россиян турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгер был задержан в понедельник в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции.

Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.

Обладательницу титула «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.

Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.