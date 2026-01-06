Виктория Исакова рассказала о семейном походе в Большой театр на балет «Щелкунчик» на новогодних каникулах. Актриса с семьей посетила спектакль и поделилась впечатлениями в личном блоге.
«Мы ходили на Щелкунчика! Красиво до невозможности! Ощущение сказки! В детей балет пришлось вбивать палками и не всегда хватало чувства юмора. Варя заявила: это же скукотища! А мне категорически все равно, вот, пожалуй, и найден тот единственный случай, когда я не собираюсь считаться с ее желаниями. Это было безумно красиво и очень впечатляюще!», — написала Исакова.
Звезда «Буратино» призналась, что дочь также осталась недовольна семейным снимком.
«Варя, глядя на нее, спросила, что у меня с лицом. В общем, никто на этой фотографии ей не понравился: ни я, ни сестра, ни бабушка, ни она сама. А мне все нравится», — прокомментировала фото Исакова.
Напомним, Виктория Исакова родила дочь Варвару в браке с режиссером Юрием Морозом, отцом актрисы Дарьи Мороз. 14 июля 2025 года Юрий Мороз ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.