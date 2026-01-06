Ричмонд
«Скукотища»: Исакова призналась, что ее 10-летней дочери не понравился «Щелкунчик»

Актриса с семьей побывала на спектакле в Большом театре

Виктория Исакова рассказала о семейном походе в Большой театр на балет «Щелкунчик» на новогодних каникулах. Актриса с семьей посетила спектакль и поделилась впечатлениями в личном блоге.

Виктория Исакова с матерью, племянницей и дочерью на балете «Щелкунчик», фото: соцсети
Виктория Исакова с матерью, племянницей и дочерью на балете «Щелкунчик», фото: соцсети

«Мы ходили на Щелкунчика! Красиво до невозможности! Ощущение сказки! В детей балет пришлось вбивать палками и не всегда хватало чувства юмора. Варя заявила: это же скукотища! А мне категорически все равно, вот, пожалуй, и найден тот единственный случай, когда я не собираюсь считаться с ее желаниями. Это было безумно красиво и очень впечатляюще!», — написала Исакова.

Звезда «Буратино» призналась, что дочь также осталась недовольна семейным снимком.

«Варя, глядя на нее, спросила, что у меня с лицом. В общем, никто на этой фотографии ей не понравился: ни я, ни сестра, ни бабушка, ни она сама. А мне все нравится», — прокомментировала фото Исакова.

Напомним, Виктория Исакова родила дочь Варвару в браке с режиссером Юрием Морозом, отцом актрисы Дарьи Мороз. 14 июля 2025 года Юрий Мороз ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.