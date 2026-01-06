«Мы ходили на Щелкунчика! Красиво до невозможности! Ощущение сказки! В детей балет пришлось вбивать палками и не всегда хватало чувства юмора. Варя заявила: это же скукотища! А мне категорически все равно, вот, пожалуй, и найден тот единственный случай, когда я не собираюсь считаться с ее желаниями. Это было безумно красиво и очень впечатляюще!», — написала Исакова.