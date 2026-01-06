Кинематографисты всего мира сняли вдоволь различных фильмов на новогоднюю тематику. Классическая «Эта замечательная жизнь», «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, отечественная «Ирония судьбы», — все эти трогательные новогодние мелодрамы знакомы до последнего кадра и прочно ассоциируются с зимними праздниками. Но что делать, если дух Рождества уже наскучил, и хочется чего-то родного, современного? Скоротать длинные выходные помогут атмосферные российские сериалы, вышедшие в 2025 году.
«Аутсорс»
Сериал «Аутсорс», снятый по сценарию Анны Козловой — один из самых обсуждаемых проектов 2025 года. Режиссер Душан Глигоров при помощи оператора Батыра Моргачева создал мрачную драму, в которой тяжелое содержание дополняется суровой природой Камчатки.
Действие сериала переносит зрителя в 1996 год, когда в России еще не действовал мораторий на смертную казнь. Главный герой, сержант Константин Волков (Иван Янковский) попадает в специальную тюрьму на Камчатке, где сидят приговоренные к высшей мере заключенные. На новом месте работы он организует схему, благодаря которой сдает исполнение приговоров на аутсорс родственникам жертв. При этом зрителю остается гадать, помогает ли Волков таким образом вершиться справедливости, или цинично зарабатывает на человеческом горе.
«Дыши»
Режиссер Анна Кузнецова, отметившаяся комедийной драмой «Каникулы», представила в ушедшем году сериал «Дыши». Начинаясь как медицинский триллер, он постепенно перерастает в этическую драму о материнстве и положении женщины в обществе.
Главную роль в сериале исполнила Марина Александрова («Екатерина», «Мосгаз»). Ее героиня, востребованная московская акушерка и по совместительству мать-одиночка, практикует естественные роды. Она берется за пациентку Машу (Дарья Верещагина), любовницу влиятельного бизнесмена, но процесс идет не по плану.
«Камбэк»
Стриминговый сериал «Камбэк» от Динара Гарипова отбрасывает зрителя почти на четверть века назад в самое начало 00-х. Режиссер уверенно играет на струнах ностальгии, насыщая пространство сериала бытовыми деталями и настроениями начала века, когда суровые девяностые сменялись разношерстными двухтысячными.
Центрального персонажа картины играет Александр Петров. Его герой потерял память и бомжует в Нижнем Новгороде, перебиваясь объедками, которые выносит ему повариха школьной столовой. Однажды он помогает группе подростков защитить девушку от гопников. Ребята дают новому знакомому кличку Компот и решают помочь ему вернуть память.
«Подслушано в Рыбинске»
Практически год назад, в январе 2025 года на стриминговых сервисах вышел сериал Петра Тодоровского-мл. «Подслушано в Рыбинске», а к концу года он добрался до телевизионных сетей. Сплав мистического детектива и черной, полной абсурдного юмора комедии понравился зрителям, и был продлен на второй сезон, показ которого намечен на текущий год.
События сериала разворачиваются, как следует из названия, в приволжском городке Рыбинске, что обеспечивает камерный характер действия. Уже не молодой и крепко дружный с алкоголем журналист Юрий (Тимофей Трибунцев) привычно тянет лямку в региональном издании. Внезапно он открывает в себе сверхспособность предсказывать убийства. Правда, только в Рыбинске. Однако этих географических рамок оказывается достаточно, чтобы то, что казалось даром, начало напоминать проклятие.
«Путешествие на солнце и обратно»
Творение Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» — сериал на грани яви и вымысла. Центрального персонажа по имени Руслан сыграл перспективный актер Олег Чугунов. Компанию ему составили Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, а также уже опытные Дарья Екамасова и Кирилл Полухин в ролях родителей Руслана.
Главный герой с детства одержим девушкой, которую он увидел в переломный момент ее жизни — во время свадьбы. Прошли годы, но детская влюбленность не стерлась из памяти юноши и вновь является ему, стоит только слегка прикрыть глаза. Вот только вокруг наступили 90-е, что накладывает на поиски девушки-мечты свои ограничения.