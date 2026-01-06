Действие сериала переносит зрителя в 1996 год, когда в России еще не действовал мораторий на смертную казнь. Главный герой, сержант Константин Волков (Иван Янковский) попадает в специальную тюрьму на Камчатке, где сидят приговоренные к высшей мере заключенные. На новом месте работы он организует схему, благодаря которой сдает исполнение приговоров на аутсорс родственникам жертв. При этом зрителю остается гадать, помогает ли Волков таким образом вершиться справедливости, или цинично зарабатывает на человеческом горе.