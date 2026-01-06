Умер Бела Тарр

С 1981 по 1990 год Тарр был директором ключевой венгерской киностудии Mafilm, с 2011 по 2023 год возглавлял Ассоциацию венгерских кинематографистов, а затем был избран ее почетным директором. Тарр был удостоен венгерских государственных наград, являлся лауреатом премии имени Лайоша Кошута, присуждаемой за выдающиеся достижения в культуре, литературе и искусстве. По опросам кинокритиков авторитетного британского журнала о кино Sight and Sound, Тарр входил в число лучших кинорежиссеров мира.