Роб Райнер и его жена вели переписку с приговоренным к смертной казни заключенным

Нэнон Уильямс, приговоренный к смертной казни в Техасе, заявил, что получил три электронных письма от Роба Райнера и Мишель Райнер — уже после того, как супруги трагически погибли. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Уильямса, Мишель отправила ему электронное письмо всего за несколько часов до своей смерти. Однако он смог прочесть послание лишь через несколько дней после трагедии. Дело в том, что получение электронной почты в тюрьму нередко задерживается. Из‑за обязательных процедур проверки безопасности письма могут идти как часы, так и целые дни.
Мишель отправила письмо после того, как их семья и друзья — Билли и Дженис Кристал — побывали на представлении «Стихи из заключения» в Лос‑Анджелесе. Это случилось за два дня до убийства. В своем послании Мишель написала, что все они были глубоко впечатлены выступлением. Она назвала его «потрясающим».
В беседе с NBC News Уильямс поведал, что завязал дружбу с известной голливудской парой еще в 2016 году. Тогда Райнеры заинтересовались его творческим проектом «Lyrics From Lockdown», где он затронул темы расовой дискриминации, работы пенитенциарной системы и жизни в заключении.