Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роб Райнер и его жена вели переписку с приговоренным к смертной казни заключенным

Заключенный из Техаса Нэнон Уильямс рассказал о переписке с режиссером и его супругой незадолго до их смерти
Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель РайнерИсточник: Legion-Media.ru

Нэнон Уильямс, приговоренный к смертной казни в Техасе, заявил, что получил три электронных письма от Роба Райнера и Мишель Райнер — уже после того, как супруги трагически погибли. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Уильямса, Мишель отправила ему электронное письмо всего за несколько часов до своей смерти. Однако он смог прочесть послание лишь через несколько дней после трагедии. Дело в том, что получение электронной почты в тюрьму нередко задерживается. Из‑за обязательных процедур проверки безопасности письма могут идти как часы, так и целые дни.

Мишель отправила письмо после того, как их семья и друзья — Билли и Дженис Кристал — побывали на представлении «Стихи из заключения» в Лос‑Анджелесе. Это случилось за два дня до убийства. В своем послании Мишель написала, что все они были глубоко впечатлены выступлением. Она назвала его «потрясающим».

В беседе с NBC News Уильямс поведал, что завязал дружбу с известной голливудской парой еще в 2016 году. Тогда Райнеры заинтересовались его творческим проектом «Lyrics From Lockdown», где он затронул темы расовой дискриминации, работы пенитенциарной системы и жизни в заключении.