Микки Рурк опроверг, что собирает деньги на аренду жилья

В ряде мировых СМИ появились сообщения о том, что 73-летний Микки Рурк был вынужден обратиться к поклонникам за финансовой поддержкой. Якобы актер рискует остаться без жилья: он задолжал за аренду своего дома в Лос-Анджелесе 59 100 долларов, из-за чего был вынужден организовать сбор средств. От его имени была запущена кампания GoFundMe на сумму 100 000 долларов, чтобы помочь предотвратить выселение.
5 января Рурк лично вышел на связь и записал видеообращение в соцсетях. Актер заявил, что был «разочарован», «сбит с толку» и не понимал, почему кто-то создал сбор денег на GoFundMe от его имени.
«Это не про меня, ясно? Если бы мне были нужны деньги, я бы точно не просил никакой чертовой благотворительности. Я бы лучше засунул пистолет себе в задницу и нажал на курок, — эмоционально высказался Микки Рурк. — Я бы и через миллион лет не узнал, что такое GoFundMe. Моя жизнь очень проста, я бы не стал обращаться к таким внешним источникам».
Кампания была запущена женщиной по имени Лия-Джоэль Джонс, которая назвала себя ассистенткой Кимберли Хайнс, менеджера Рурка. На сайте GoFundMe она сообщила, что сбор «создан с полного разрешения Микки».
Несмотря на то, что артист призвал своих подписчиков не делать никаких взносов и пообещал разобраться в ситуации с помощью адвокатов, в результате акции уже собрано более 95 000 долларов.
«На мой взгляд, есть только один человек, который мог бы так поступить, и я надеюсь, что это не тот, о ком я думаю. Это унизительно», — продолжил актер.
Рурк признался, что он «занял денег у своего большого друга», после того, как потерпел финансовые убытки из-за аренды недвижимости, но настаивал на том, что «никогда бы не попросил ни цента у незнакомцев, ни у фанатов, ни у кого-либо еще».
«Это не в моем стиле», — подчеркнул Микки.
Рурк добавил, что планирует вернуться к работе, и заверил фанатов, что у него все в порядке.
В заключение он обратился к поклонникам, которые сделали пожертвования: «Верните свои деньги. Я бы так не поступил. У меня слишком много гордости».
Согласно жалобе, Рурк подписал договор аренды в марте 2025 года на ежемесячную арендную плату в размере 5200 долларов, которая позже была увеличена до 7000 долларов.
В дополнение к сумме, которую актер якобы должен за просроченную арендную плату, его домовладелец Эрик Голди также требует компенсации расходов на адвоката и аннулирования договора, говорится в документе.