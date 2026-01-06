Микки Рурк опроверг, что собирает деньги на аренду жилья

«Это не про меня, ясно? Если бы мне были нужны деньги, я бы точно не просил никакой чертовой благотворительности. Я бы лучше засунул пистолет себе в задницу и нажал на курок, — эмоционально высказался Микки Рурк. — Я бы и через миллион лет не узнал, что такое GoFundMe. Моя жизнь очень проста, я бы не стал обращаться к таким внешним источникам».